Сенат оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал экс-президента Трампа в рамках процедуры импичмента. Для вынесения обвинительного заключения не хватило голосов: "за" высказались лишь 57 сенаторов при необходимых 67.

В нижней палате — палате представителей — импичмент поддержали 13 января, тогда Трамп, ещё не покинувший пост, стал первым американским президентом, которому импичмент выносили дважды.

Сторона обвинения настаивала, что Дональд Трамп своими высказываниями спровоцировал сторонников на штурм Капитолия, жертвами которого стали 5 человек. Защитники экс-президента называли процесс лицемерным и неконституционным.