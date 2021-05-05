Английский финал ЛЧ: Зидан против

"Реал" готов "биться насмерть" с "Челси" в ответном мачте 1/2 Лиги Чемпионов, заверил болельщиков наставник мадридского клуба.

Четыре раза из пяти Зинедин Зидан выводил своих подопечных в финал турнира. Шансов испанцам прибавляет возвращение в строй звёздного защитника Серхио Рамоса, оправившегося от травмы. Состав усилит и бывший талисман соперников Эден Азар.

Зинедин Зидан, главный тренер футбольного клуба "Реал":

"Я думаю, что все наши игроки готовы к матчу. Абсолютно все. Мы - в полуфинале Лиги чемпионов. И что бы ни происходило, на поле мы будем сражаться насмерть".

А чтобы отправиться в Стамбул и разыграть трофей с "МанСити", "Челси" достаточно не пропустить. В первой встрече с испанцами англичане добились выездной ничьи - 1:1.

На финал ЛЧ Томас Тухель целится второй раз подряд. Будет ли он аглийским - станет известно сегодня вечером. Матч "Челси - Реал" начнётся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в 22:00 по Москве.