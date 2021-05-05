Курц призвал Брюссель поторопиться

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости быстрого решения по вопросу введения единого санитарного паспорта в Европе. Он также призвал Европейское агентство лекарственных средств ускорить процесс принятия решений по вопросу регистрации российской вакцины "Спутник V".

"Мы надеемся на скорейшую реализацию "зеленого паспорта" на европейском уровне. Реалистично ли такое желание? На данным момент осмелюсь сомневаться. Что мы в таком случае можем сделать? Мы можем работать, чтобы добиться введения единого документа как можно быстрее. Я вновь поставлю этот вопрос на заседании совета ЕС, которое будет проходить в пятницу и субботу в Португалии", — сказал он.

Курц отметил, что в Австрии будет внедрен национальный "зеленый паспорт", если на европейском уровне процесс будет продвигаться слишком медленно.

"Если говорить конкретно, то все выглядит следующим образом — 19 мая, когда начнется постепенное открытие, и возможность для этого была накануне закреплена парламентом, то каждый желающий сможет получить документ, в котором будет указана информация о вакцине и перенесенном заболевании либо результаты недавних тестов на коронавирус".

Индустрия туризма ждет открытия границ. До пандемии туристический поток в Австрию увеличивался с каждый годом. В 2019 году страну посетили более 46 миллионов человек, в прошлом году это число сократилось почти в два раза. До лета в Австрии планируется привить почти 70% населения.