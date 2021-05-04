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Экоактивисты требуют рассмотреть предложения граждан по климату

12 экоактивистов из движения Extinction Rebellion во Франции провели акцию протеста у здания Национальной ассамблеи в Париже. Они требуют от депутатов вернуть в законопроект по защите климата 12 предложений, выдвинутых ранее организацией Citizens' Climate Convention.

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