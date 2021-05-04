Суд оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях

Суд французского Нантерра оправдал лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и её однопартийца евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации фотографий с учинёнными террористами расправами. Судьи сочли их действия "защитой от нападения".

Речь идёт о фотографиях, которые Ле Пен и Коллар разместили в соцсетях в 2015 году в ответ на сравнение их партии с исламскими террористами. Под фотографиями было написано: "Вот что такое ИГ!". Политики утверждали, что хотели таким образом подчеркнуть недопустимость подобных сравнений.

Но публикацию снимков с жестокими сценами многие сочли неприемлемой. Жалобу подал сам тогдашний глава МВД Франции Бернар Казнёв. Расследованию поначалу мешал евродепутатский иммунитет Ле Пен. Но позже он был с политика снят. Сама она утверждала, что "в попрании человеческого достоинства" надо винить не её, а террористов. Обвинения Марин Ле Пен назвала "политическими мотивированными".