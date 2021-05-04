В Евросоюзе собираются делать прививки от коронавирсуса детям в возрасте от 12 лет. Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку фармацевтической компании Pfizer/bioNtech на применение вакцины для людей младше нынешнего лимита в 16 лет. В случае одобрения, такие уколы могут быть доступны этой возрастной группы к лету.

Реакция родителей на улицах Брюсселя была неоднозначной.

"Думаю, если эти вакцины поступили на на рынок, это означает, что они были проверены и утверждены, - сказала беременная близнецами Анн-Софи Бракар. - Население не будут подвергать риску, поэтому я - за. Я не боюсь".

"Лично я пока против прививок, особенно моим детям, - сказал отец двоих Оливье Аэртс. - Мы слышим о том, какие проблемы возникают в мире с вакцинацией".

Хотя препараты фирм AstraZeneca и Johnson and Johnson действительно вызвали редкие побочные эффекты, технология матричной РНК, которую использует Pfizer/bioNtech, до сих пор не приводила к подобным осложнениям.

По словам иммунолога биомедицинского исследовательского центра в Брюсселе, ничто не указывает на то, что молодые люди подвергаются большей опасности:

"Нет никаких особых теоретических рисков при вакцинации детей младшего возраста, - сказала Софи Лукас. - В настоящее время рассматривается возможность распространить кампанию прививок на детей от 12 до 15 лет. Результаты клинических испытаний показывают, что польза от вакцинации этой группы населения значительно превосходит наблюдаемые риски".

Pfizer сообщает, что клинические испытания на более чем 2 тыс людей в возрасте от 12 до 15 лет показали стопроцентную эффективность её вакцины.

Хотя сравнительно мало детей тяжело заболели, исследователи утверждают, что вакцинация необходима не только для их защиты, но и для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса и его мутации. Софи Лукас продолжает:

"Если допустить передачу Covid-19 на очень высоком уровне, то увеличивается вероятность появления новых штаммов, которые могут сопротивляться имеющемуся иммунитету".

Вакцина Pfizer/BioNTech также проходит испытания на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Если результаты окажутся убедительными, то этой категории можно будет сделать прививки уже в следующем году. К тому времени будет произведено достаточно доз.