Брюссель против налоговых гаваней в ЕС

В Брюсселе назревает недовольство странами членами Евросоюза, которые предлагают налоговые послабления международным корпорациям. Еврокомиссия пригрозила сделать проведение налоговой реформы условием доступа к Фонду спасения и восстановления европейской экономики.

Особое недовольство вызывает налоговое планирование компании Amazon — крупнейшей в мире корпорации, продающей товары и услуги через интернет. По итогам прошлого года интернет-гигант получил выручку в Евросоюзе в размере 44 миллиардов евро, но не заплатил налоги. Европейская штаб-квартира Amazon базируется в Люксембурге, где компания задекларировала убыток в размере 1,2 млрд евро, что позволило ей избежать уплаты налогов на всю прибыль, полученную в ЕС. По данным налоговой отчетности, продажи компании в прошлом году на территории ЕС выросли на 12 млрд евро.

Amazon расширяет свою деятельность несмотря на критику. Подписано соглашение о строительстве уже восьмого по счету склада во Франции, на этот раз в городе Мец. Компания обещает создать здесь 1000 постоянных рабочих мест в течении ближайших трех лет.