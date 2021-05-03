Коронавирус: неторопливое снятие ограничений в Европе

Венеция "пожелтела" - раньше жители Апеннин встревожились бы, решив, что возникли проблемы с экололией, в эти дни желтый цвет воспринимается как символ снятия ограничений, в частности, на работу кафе и ресторанов.

Весь этот регион, по мнению властей, переместился в зону сравнительно низкого эпидемиологического риска. Тем не менее, часть областей голенища "сапожка" по-прежнему горит красным цветом, и когда там обстановка начнет нормализовываться, пока не сообщается.

С сегодняшнего во Франции снимаются ограничения на перемещения по стране, это первый этап объявленного президентом Макрона плана.

Согласно установленному графику, еще через две недели должны открыться террасы кафе и ресторанов, а также магазины, торгующие не предметами первой необходимости. Комендантский час, пусть и в облегченной форме,действовать будет вплоть до 30-го июня.

В Испании стало возможным проводить знаменитые корриды, однако количество зрителей, наблюдающих за тавромахией, сокращено более чем наполовину.

Ношение маски остается обязательным.

- Я хожу на бои быков с десятилетнего возраста. тяжело, конечно, было весь год терпеть, сидеть взаперти. Надеюсь, что постепенно будет разрешено занимать все места на трибунах, и зрителей прибавится.

В Нидерландах те, кто недоволен политикой действующего кабинета под руководством Марка Рютте, вышли на улицы.

По официальным данным, протестующих было не менее тысячи человек.

Сами они назвали свое шествие "Дорога к свободе", манифестанты требовали немедленного снятия ограничений, называя эти меры "антидемократическими".