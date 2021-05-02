Россия: полностью привиты 9 миллионов человек

Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян, первым компонентом привиты 13 млн.

Кампанию по массовой прививке населения от коронавируса Россия объявила первой в мире, выработав собственную вакцину "Спутник V". В субботу ещ`ё одна крупная партия препарата была отправлена из аэропорта Домодедово, где находится крупнейший склад Nacimbio - Национальной иммуно-биологической компании, ставшей основным поставщиком вакцины в регионы. Поставленная президентом России задач гласит:

"Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, минздрав и глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - сказал ранее Владимир Путин.

Россия пытается наращивать темпы массовой вакцинации, но пока отстаёт в процентным отношении от мирровых лидеров: так, в России обе дозы вакцины получили чуть более 8% населения страны против почти 63% в Израиле, 50,5% в Великобритании и 44,18 % в США.