"Еще один человек": как в Афинах заботятся о бездомных

В Греции, как и других странах мира, православные христиане готовятся праздновать Пасху. Обычно этот день верующие проводят в кругу семьи, наслаждаясь встречей с близкими и сытной трапезой. Однако некоторым людям вовсе нечего есть. Йоргос Гайтанис - один из них. 58-летний повар не работает с октября прошлого года и живет на улице.

Йоргос Гайтанис, бездомный: "Я сплю на площадях и в парках, я - человек без постоянного места жительства. К счастью, есть волонтеры, которые дают нам еду каждый день. Кто еще нам поможет? Для нас это жизненно важно. У меня, например, серьезные проблемы со здоровьем. У меня заболевание сердца, и высокий уровень содержания сахара в крови, в общем, диабет. Кто меня поддержит?"

Как накормит голодных в Афинах? Этим вопросом задавался Константинос Полихронопулос. Несколько лет назад он создал так называемую социальную кухню и дал ей название "Еще один человек". Константинос и его команда начали готовить еду для 60–70 человек. Теперь повара могут накормить от двух с половиной до трех тысяч. Группа принимает пожертвования от частных лиц, предприятий и НПО.

Константинос Полихронопулос, основатель социальной кухни "Еще один человек": "Любовь... Здесь царит атмосфера любви. Люди разных национальностей и происхождения помогают друг другу и кормят нуждающихся. Так же мы предоставляем подгузники и детское молоко молодым мамам. Мы - открытое общество, полное любви, солидарности и уважения ко всем, кто отличается от других ".

Во время Страстной недели волонтеры раздают бездомным не только обычные обеды, но и шоколадные яйца, пасхальные свечи и булочки. Григория Мауроидаки - учительница английского языка. Вместе со своим 12-летним сыном Михалисом она присоединяется к команде социальной кухни один раз в неделю.

Григория Мауроидаки, волонтер: "Я привожу сюда своего ребенка, чтобы он увидел другую сторону жизни. Я хочу, чтобы он понял, что те, кто находятся в привилегированном положении, должны помогать тем, кто нуждается в заботе. Вместо того, чтобы тратить время на покупки и подготовку к Пасхе, я считаю, что лучше приехать сюда, посмотреть, в каких условиях живут многие люди. Каждый может и должен им помочь".

Апостолос Стаикос, Euronews: "После многих лет экономического кризиса и проблем, связанных с пандемией коронавируса, многие греки на себе прочувствовали, что значит не иметь самого необходимого. Акции волонтеров, сообщества, подобные социальной кухне, демонстрируют, насколько все это нужно тем, кому требуется поддержка".