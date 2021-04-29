Чего ждать от бриткойна?

Британский фунт стерлингов появился ещё в VIII веке, это древнейшая валюта Европы, по-прежнему находящаяся в обращении. Но каковы его перспективы в нынешнюю цифровую эпоху? Банк Англии изучает сейчас возможность введения параллельной цифровой валюты, получившей название бриткойн.

– В чём же будет разница между бриткойном в моём смартфоне, и бумажным фунтом стерлингов у меня в кармане? – спрашивает корреспондент Euronews Тэд Энрайт.

Отвечает Гайдн Джонс, специалист по блокчейну и криптографии:

– Они оба будут обеспечены активами, принадлежащими Банку Англии. Можете взглянуть на свои банкноты, они все обеспечены ценными бумагами. Цифровая валюта также будет обеспечена финансовыми документами, которые будут храниться в Центральном банке. Разница в том, что бумажную банкноту вы никак не сможете использовать для цифровых операций. А с цифровыми фунтами – поскольку речь идёт о компьютерном коде – мы можем добавлять условия к платежам. Я могу сделать вам перевод, но он будет обусловлен тем, что взамен вы что-то сделаете для меня.

В прошлом году собственная цифровая валюта Sand Dollar появилась у Багамских Островов. В рекламном ролике утверждается, что это такие же деньги, как наличные, но удобнее и безопаснее. Центральные банки в более чем 60 странах, включая Европейский центральный банк, ведут собственные разработки, чтобы дать людям возможность хранить деньги на своих личных устройствах и пересылать их напрямую.

– Если планы Банка Англии относительно бриткойна осуществятся, это может оставить не у дел так называемые розничные банки, – поясняет Тэд Энрайт. – Обычные люди, как вы и я, должны пользоваться их услугами, чтобы управлять своими деньгами в цифровом виде. Они выдают нам дебетовые и кредитные карты и позволяют переводить деньги другим лицам. Но если центральные банки начнут выпускать цифровую валюту, ситуация изменится. Потому что для отправки денег в цифровом виде нам не потребуются карты и банковский счёт.

Это стало возможным с тех пор, как появился биткойн – криптовалюта, исключившая центробанки из цепочки. Между тем у многих перспектива перехода на криптовалюту вызывает определённые опасения. Говорит Ник Картер, эксперт по криптовалюте:

– Пожалуй, худшим случаем будет развитие по сценарию, сходному с китайским. При котором всё под наблюдением, что позволяет полностью контролировать все действия людей, следить за их покупками, фактически контролировать их жизнь. Надеюсь, что европейская или американская системы обеспечат большую личную защищённость, но пока не вполне ясно, будет ли именно так.

Неизвестно, какое будущее ждёт бриткойн. Но мы видим, что доминирующее положение прежних денежных средств заметно пошатнулось, и деньги переживают одно из серьёзнейших в истории изменений.