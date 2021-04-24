Мир переживает пик заболеваемости COVID-19

Человечество переживает пик заболеваемости COVID-19. За сутки в мире выявлены более 893 тыс. инфицированных, — передаёт «Франс-Пресс». Это больше прежнего антирекорда, который был зарегистрирован в начале января. Особенно тяжёлая ситуация в Индии, где подтверждены свыше 330 тысяч новых случаев COVID-19.

В то время как власти Индии решают вопрос о новых мерах для противодействия пандемии, некоторые европейские страны постепенно смягчают ограничения. К выходу из карантина готовится и Франция. Медики тем временем напоминают, что в больницах остаются тысячи тяжелобольных COVID-19. Врач-реаниматолог из Парижа Алекси Тран Динь рассказывает о состоянии одной из пациенток:

«Если отключить её от этих аппаратов жизнеобеспечения, она не сможет получать кислород и умрёт всего за несколько минут, а может и быстрее. Это показывает, в какой степени у нас нет права на ошибку».

Смягчение карантинных мер связывают с успехами вакцинации от коронавируса. В Венгрии так уже открылись террасы ресторанов, которые с ноября продавали еду только на вынос. Это произошло после того, как первую дозу прививки получил каждый третий житель страны.