Десять номинантов на два "Оскара"

Пять номинанток на "Оскар". И только одна из них будет признана лучшей.

Виола Дэвис претендует на премию Американской киноакадемии за главную роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Картина получила признание критиков, оценивших как игру Дэвис, так и работу художников и костюмеров.

В шорт-лист вошла и Андра Дей, воплотившая на экране образ афроамериканской певицы Билли Холлидей, которая оказала огромное влияние на развитие джазового вокала. Картина "Соединенные Штаты против Билли Холлидей" рассказывает о непростой судьбе певицы.

Ванесса Кирби за исполнение роли Марты Вайсс в фильме "Фрагменты женщины" уже получила Кубок Вольпи, награду Венецианского кинофестиваля, которая ежегодно вручается лучшим актерам. Удастся ли Кирби обойти конкуренток ? Сама лента "Фрагменты женщины" удостоилась благоприятных рецензий критиков.

Фрэнсис Мкадорманд имеет множество почетных наград. В ее копилке уже два "Оскара" за лучшую женскую роль. Лента "Земля кочевников, где блистала Макдорманд, получила шесть номинаций на "Оскар" и претендует на приз за лучший фильм.

В борьбу за "Оскар" включилась и восходящая звезда Кэрри Маллиган, сыгравшая в картине "Девушка, подающая надежды". Фильм, режиссёрский дебют Эмиральд Феннел, заработал пять номинаций на "Оскар".

На престижную награду за лучшую мужскую роль будут бороться пять актеров.

Набирающий популярность Риз Ахмед - музыкант и активист. Тридцати восьми летний актер сыграл теряющего слух барабанщика в драматическом фильме Дариуса Мардера "Звук металла".

На "Оскар" был номинирован Чедвик Боузман, исполнивший главную мужскую роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза". Актер, добившийся мировой известности, умер в минувшем году. Боузман страдал онкологическим заболеванием.

Энтони Хопкинс в свои 83 года стал самым пожилым актером, номинированным на "Оскар" в категории "лучшая мужская роль". Картина "Отец", где снялся Хопкинс, рассчитывает получить и главный приз - за лучший фильм.

Гэри Олдмен сыграл заглавную роль в драматическом фильме Дэвида Финчера "Манк". Лента повествует о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над фильмом "Гражданин Кейн"

Пятерку номинантов на премию Американской киноакадемии замыкает Стивен Ён. В фильме "Минари" Ён играет южнокорейского иммигранта Джейкоба Ли, чья семья пытается приспособиться к жизни в Соединенных штатах.

Церемония вручения наград состоится 26 апреля.