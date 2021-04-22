ПАСЕ призывает Москву отпустить Алексея Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Москву выпустить на свободу Алексея Навального до начала июня, когда должно состояться очередное заседание Комитета министров Совета Европы по теме прав человека (с 7 по 9 июня). Текст резолюции, которую подготовил французский депутат Жак Мэр, был одобрен в четверг в Страсбурге. "За" проголосовали 105 парламентариев, "против" - 26. Среди последних, кроме представителей России, оказались депутаты от Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины и Италии. Воздержавшихся всего 11 человек. Это в том числе парламентарии из Сербии, Турции и Чехии.
Ассамблея также призвала Россию до освобождения Навального предоставить ему "всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством". Так, ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу нарушения его права на уважение частной жизни в связи с "выпуском видеозаписей с камер наблюдения исправительной колонии", где он отбывает наказание, а также по поводу "бесчеловечного и унижающего достоинство обращения" в связи, в частности, со систематическим лишением его сна. Комитет по правовым вопросам и правам человека предложил пригласить экспертов из Комитета по предупреждению пыток посетить место содержания под стражей Навального.
Депутаты напомнили и об обязательном выполнении Москвой февральского требования Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении политика - в соответствии с регламентом ЕСПЧ об обеспечительных мерах, которые, согласно 39-му Правилу, суд вправе указать в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу.
"Согласно Европейской конвенцией по правам человека, арест и содержание под стражей г-на Навального незаконны. Его осуждение стало результатом несправедливого судебного разбирательства, и его наказание не было должным образом обосновано законом... Следовательно, любые меры, принятые в связи с вынесенным приговором, незаконны", - говорится в резолюции.
В то же время российская делегация уже заявила, что Москва не будет "выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы". Ее глава Петр Толстой отметил, что документ носит рекомендательный характер, "Навальный осужден за мошенничество", и попытки "представить его в качестве политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу Савченко и режиссера-террориста Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время «гуляний»". По его мнению, попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы "такие же провальные".
В то же время глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на ситуацию с Навальным, Россия будет по-прежнему "упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто": "Мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера".
Накануне уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навального обследовали несколько гражданских врачей, которые заявили, что его состояние не вызывает опасений. Ранее в "Альянсе врачей" забили тревогу из-за риска "тяжелых нарушений ритма сердца" оппозиционера: он объявил голодовку 31 марта, заявив о недопуске к нему независимых медиков, несмотря на обострение болей в спине и ноге.
21 апреля в ряде городов страны прошли несогласованные акции протеста в поддержку политика. Задержаны свыше 1780 манифестантов.