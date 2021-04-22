"Оскар": пять претендентов на одну награду

Номинанты на "Оскар" и любители кино ожидают церемонии вручения наград. За приз в категории лучший фильм на иностранном языке на этот раз будут бороться пять картин. Среди них фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга "Еще по одной". Сам Винтерберг так же претендует на "Оскар" за лучшую режиссуру.

Престижную награду может получить картина "Лучшая пора" "гонконгского режиссера Дерека Цана. Лента о школьном буллинге, ставшая международным хитом ,собрала в прокате более двухсот пятидесяти миллионов долларов. Фильм получил

и прекрасные отзывы критиков.

Сильнейшим конкурентом номинантам в категории лучший фильм на иностранном языке называют ленту "Коллектив" румынского режиссёра Александра Нанэу. Это неигровой фильм-расследование обстоятельств пожара в ночном клубе в Бухаресте.

Картина отобрана и для конкурса документальных фильмов.

В нынешнем году среди номинантов на "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке картины двух женщин-режиссеров. Ленту "Человек, который продал свою кожу" сняла Каутер Бен Ханья. Это история о сирийском беженце, который хочет перебраться в Европу.

"Куда ты идешь, Аида?" - мощная военная драма Ясмилы Жбанич о резне в Сребренице. Героиня ленты, переводчица при нидерландском контингенте войск ООН, пытается спасти от гибели свою семью.

Кто удостоится "Оскара" станет известно в воскресенье.