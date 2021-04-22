Отчаяние ремесленников с улицы Сан-Грегорио-Армено в Неаполе

Улица Сан-Грегорио-Армено в центре старого Неаполя славится своими мастерскими, в которых уже на протяжении многих веков ремесленники круглый год создают презепе — статуэтки, изображающие рождественский вертеп. Эта католическая традиция может исчезнуть из-за отсутствия туристов, которые приезжали сюда, чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу.

Постепенное послабление ограничительных мер в Италии начнется с 26 апреля. В частности, будет возобновлено свободное сообщение между регионами. На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в "красной" зоне.

Но на улице Сан-Грегорио-Армено в будущее смотрят уже без оптимизма. Владельцы мастерских и магазинов пытаются привлечь внимание к своей проблеме и провели манифестацию под лозунгом "Продается улица".

Серена Д’Аллесандро из ассоциации "Мастерские Сан-Грегорио-Армено" говорит: "Пять недель локдануа, конечно, ограничили нашу работу, но суть в том, что возобновление деятельности тоже ограничено, потому что туристов здесь нет. Улица Сан-Грегорио-Армено живет за счет туристов и без этого нет разницы — открыты мы или закрыты, выручка сегодня небывало низкая".

Когда точно смогут вернуться не только итальянские, но и иностранные туристы, власти пока не решили.

"В обычное время эта улица, расположенная в самом сердце Неаполя, заполнена туристами не только во время рождественских праздников, а в любое время года. Сегодня первый день работы, но на улице никого нет. Многие из местных ремесленников не смогут продержаться и опасаются, что будут вынуждены продать бизнес", — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Между тем ситуация на улице привлекает желающих по выгодной цену купить бизнес у отчаявшихся владельцев. Интерес уже проявили компании, расположенные на севере Италии и в Китае.

"Даже если закроется хотя бы одна лавка и место выкупит другой вид бизнеса, не связанный с нашей традицией, это станет для нас тяжелым поражением, потому что дальше все может продолжиться по нарастающей и наша традиция просто исчезнет", — говорит президент ассоциации "Мастерские Сан-Грегорио-Армено" Габриэль Касилло.

Местные предприниматели надеются, что проблему можно будет решить, если презепе попадет в список культурного наследия ЮНЕСКО.