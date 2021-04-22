Климатический саммит в США

Двухдневный онлайн саммит по вопросам борьбы с изменением климата открыл в четверг президент США Джо Байден. Это первое крупное международное мероприятие, организованное новой американской администрацией, приурочено к международному Дню Земли, который отмечается 22 апреля. В нём приняли участие лидеры сорока стран, в том числе и президент России. Открывая самми Джо Байден сказал:

"Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет.Соединённые Штаты не ждут. Мы принимаем меры".

По словам Байдена, США обязались более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году, а к 2050 году выйти на нулевой уровень.

Позицию Евросоюза представила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен:

"Европа хочет быть первым климатически нейтральным континентом в мире, но чтобы спасти климат, нам нужен мир. Нужно, чтобы все крупные экономики взяли на себя ответственность и превратили переходный период в период открытых возможностей для всех. Давайте вместе установим новый глобальный ориентир для климатического нейтралитета, давайте работать вместе над общими обязательствами и совместными действиями по сокращению выбросов к 2030 году. Это приблизит нас к конечной цели - нулевым выбросам к 2050 году, и это то, что нужно нашей планете".

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал, что КНР начнёт сокращать потребление угля с 2026 года с целью достичь углеродной нейтральности быстрее многих развитых стран.

А президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество наладить сотрудничество в сфере мониторинга вредных выбросов и активизировать взаимодействие государств для решения любых острых мировых проблем.

Обязательства американской стороной знаменуют собой возвращение США к глобальным усилиям в области борьбы с изменением климата после четырёх лет отсутствия при президенте Дональде Трампе. Новая администрация почти вдвое увеличила объём сокращений, на которые обещал пойти президент Барак Обама при подписании Парижского климатического соглашения в 2015 году.