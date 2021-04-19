Доклад ООН по климату: "Мы находимся на краю пропасти"

Минувший год стал одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в докладе "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров ознакомится с документом и заявил, что 2021 должен стать поворотным годом для истории человечества для того, чтобы предотвратить необратимое изменение климата.

"В прошлом году средняя глобальная температура была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Мы приближается к опасному рубежу в 1,5 градуса, который был определен научным сообществом. Мы находимся на краю пропасти", — сказал генсек ООН.

В конце недели состоится организованный США саммит по борьбе с глобальным изменением климата в формате видеоконференции. На встречу приглашены 40 в мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин. Мероприятие посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

В преддверие саммита спецпосланник президента США по климату Джон Керри завершил свой визит в Южную Корею и Китайй. Стороны обсудили меры реагирования на глобальное изменение климата.