Решение лондонского клуба «Челси» присоединиться к Суперлиге вызвало гневную реакцию болельщиков клуб:

«Если болельщики не поддержат это, я буду честно бойкотировать все матчи. Никто их не будет смотреть. Им придет конец».

Выступление болельщиков стало кульминацией 48-часового напряженного противостояния, в конце которого все 6 английский клубов объявили о выходе из Суперлиги. Вызвав ликование болельщиков «Челси»:

«Это бы привело к развалу всего. Это развалило бы английский футбол, развалило бы Премьер-лигу и всю нашу жизнь в качестве болельщиков Челси».

К среде проект Суперлиги, который его критики объяснили исключительной жадностью, сам полностью развалился.

«Проект вызывает у нас отвращение, — комментирует ведущий YouTube-канала болельщиков «Челси» Робби Лайл. — Мы все хотим играть с лучшими командами Европы. И нам это пообещали. Именно поэтому мы сначала в него вошли, чтобы играть с такими командами. Но мы хотели, чтобы это происходило по правилам. А здесь всё было не по правилам. Что это за лига, место в которой покупается?»

Против идеи Суперлиги 15 самоназначенных суперклубов выступил и премьер-министр Борис Джонсон:

«Вне всякого сомнения, что мы не поддерживаем создание этой Европейской суперлиги. Я не думаю, что она в интересах болельщиков и в интересах футбола».

Бывший спикер Палаты общин и болельщик Арсенала Дэвид Беркоу считает, что скандал выявил необходимость реформировать Премьер-лигу:

«Конечно же это была попытки захвата власти группкой миллиардеров. Болельщики, которые любят спорт и ходят на матчи, платя за билеты, должны быть решающей силой. Это было бы правильно и честно. А то как дело обстоит сейчас – неправильно и не честно».

Наибольшее раздражение в Суперлиге вызывало ослабление конкуренции, так как ни один из клубов основателей не при каких обстоятельствах не мог из этой лиги вылететь. Владелец клуба Ливерпуль американский миллиардер Джон Генри уже принес извинения:

«За эти 48 часов вы ясно показали, что это не сработатет. И мы вас услышали».

Этот скандал подошел к концу, но возможно он станет началом новой главы в истории европейского футбола.