В ожидании "Оскара"

Еще немного и мы узнаем лауреатов премии Американской академии кинематографических искусств. По числу номинаций на "Оскар" (их десять!!) лидирует драматический фильм "Манк" режиссёра Дэвида Финчера. Среди них две главнейшие - "лучший фильм" и "лучшая режиссура". В эпоху пандемии голливудские постановки не попали в кинотеатры. В этой ситуации выигрывают стриминговые платформы.

Джонатан Кунц, киновед, преподаватель школы кино UCLA: "Никто не смотрел эти фильмы в кинозалах. В прошлом Голливуд воспевал идею походов в кинотеатр, чтобы люди собирались группами, делились своими впечатлениями от просмотра, вместе плакали, вместе смеялись, вместе испытывали страх. В нынешнем году ничего подобного нет. Сейчас выходящие в свет фильмы это уже не Голливуд. Теперь доминируют стриминговые сервисы".

Еще один пртендент на лучший фильм "Звук металла" - история о барабанщике, теряющем слух. Набирающий популярность британский актер и музыкант Риз Ахмед номинирован на "Оскар" за лучшую главную мужскую роль.

На главную награду рассчитывает и картина "Отец" (всего шесть номинаций). Сыгравший в ленте Энтони Хопкинс в свои 83 года стал самым пожилым актером, номинированным на "Оскар" в категории "лучшая мужская роль".

Так же шесть номинаций у фильма "Иуда и Черный мессия". Два актера, снявшиеся в этой ленте, Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд, номинированы на одну награду - за лучшую роль второго плана.

В "клуб шести" вошла и лента "Минари" американского режиссера Ли Айзека Чуна. "Минари" претендует на "Оскар" в номинациях: лучший фильм, режиссура, главная мужская роль, женская роль второго плана, оригинальный сценарий, и оригинальная музыка.

Самые главные номинации получила и "Замля кочевников" - за лучший фильм и лучшую режиссуру. Актриса Фрэнсис Макдорманд будет бороться за "Оскар" в категории "лучшая женская роль".

По словам специалиста в области истории кино Джонатана Кунца, в киноиндустрии появились новые приоритеты, связанные с политикой: "Несомненно Голливуд, ну по крайней мере, Академия занимают определенную политическую позицию. Создается ощущение, что больше внимания уделяется привязке к выбранной политической линии, а не тому, насколько успешны и популярны их кинофильмы".

"Оскар" за лучший фильм может достаться ленте Аарона Соркина "Суд на чикагской семеркой". Картина повествует о суде над активистами антивоенного движения в США. Снявшийся в роли легендарного Эбби Хофмана Саша Барон-Коэн получил номинацию в категории "лучшая роль второго плана".

Пять номинаций у британской черной комедии "Девушка, подающая надежды", включая номинацию "лучший режиссер". Картину сняла Эмеральд Феннел - дебютантка в большом кино.

Среди фильмов на иностранных языках внимание приковано к ленте режиссера Томаса Винтенберга "Еще по одной". Сам Винтенберг также номинирован на "Оскара" за лучшую режиссуру.

Победители престижной премии станут известны 25 апреля.