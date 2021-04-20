Премия Вацлава Гавела для саудовской активистки движения за права женщин

Саудовская активистка движения за права женщин Люджейн аль-Хазлюль удостоена европейской премии Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в защите прав человека. Она провела несколько лет за решёткой и была освобождена на условии запрета покидать Саудовскую Аравию и комментировать обстоятельства её заключения. На онлайн-церемонии Люджейн аль-Хазлюль представляла её сестра Лина:

«Люджейн не смогла присутствовать, потому что, хотя её и выпустили из тюрьмы, её всё ещё заставляют молчать и оставаться в стране. Моя сестра Люджейн провела 1000 и один день в тюрьме. В чём заключается её преступление? Она борется за права женщин в Саудовской Аравии. Люджейн пожертвовала собой ради борьбы за лучшую жизнь для саудовских женщин. Она выступала за наше право водить машину, за защиту женщин, которые подверглись насилию и жестокому обращению, за отмену системы мужского опекунства. За активизм Люджейн похитили, лишили возможности завершить обучение, незаконно заключили под стражу, жестоко пытали, посадили в одиночную камеру на месяцы, а теперь осудили как террористку».

Люджейн аль-Хазлюль получила известность после публикаций видеозаписей за рулём автомобиля. Её неоднократно задерживали за нарушение запрета на вождение для женщин в Саудовской Аравии, а потом арестовали в 2017 по обвинению в попытке дестабилизации Королевства. Перед арестом саудовские спецслужбы принудительно вывезли активистку из ОАЭ, представители её семьи расценивают это как похищение.

Аль-Хазлюль заявляла о пытках и сексуальном насилии при допросах. Специальный суд по делам о терроризме приговорил её к 5 годам 8 месяцам лишения свободы, часть этого срока назначена условно.