Бессонные саммиты Ангелы Меркель

Встреча глав государств и правительств Евросоюза, намеченная на 8 мая, станет сотой для Ангелы Меркель, если учесть видеоконференции во время пандемии. Этот саммит будет для неё одним из последних, поскольку в сентябре в Германии состоятся выборы.

Партия Меркель Христианско-демократический союз выдвинула в федеральные канцлеры Армина Лашета. За этот пост с ним поборется сильный кандидат от немецких зелёных Анналена Бербок. Брюссельский политолог отмечает, что победитель унаследует самое важное место за столом европейских переговоров на высшем уровне:

"Германия - самая большая страна, с самой сильной экономикой; её руководитель, обладающий огромной властью, получит сильную позицию и в Европе, - сказал Гунтрам Вольф. - Но лично Меркель проявила незаурядную способность создавать альянсы и сети единомышленников за последние 16 лет. И эту способность вести за собой должен перенять новый лидер».

Ангела Меркель известна также своей способностью не ложиться спать во время саммитов, которые длились, бывало, в течение многих суток. Говорят, это один из её способов влияния на коллег – дожидаться, пока они устанут и согласятся на компромисс ради того, чтобы поскорее вернуться домой.

Аутсайдером гонки за пост главы немецкого правительства считается социал-демократ Олаф Шольц, министр финансов самой Меркель. Шансы его партии стать первой невелики, но СДП может войти в любую правящую коалицию при условии, что ни христианские демократы, ни зелёные не получат большинства.

«Большой вопрос, какой тип коалиции получит в итоге Германия? – сказал британский блогер Джон Уорт. - Объединят ли усилия христианские демократы и зелёные или, наоборот, зелёные станут самой крупной партией? Эти варианты обещают обеспечить наиболее стабильный тип правительства ".

Какой бы ни была немецкая коалиция, она будет проевропейской. Партия Меркель никогда не могла управлять в одиночку, но все претенденты на пост канцлера разделяют господствующее в политических кругах Германии положительное мнение о Евросоюзе.