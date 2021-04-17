Бывший министр внутренних дел и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини предстанет перед судом по обвинению в незаконном удерживании мигрантов и нарушении должностных полномочий. Судья предварительного следствия назначил первое слушание в Палермо на 15 сентября. Речь идет об эпизоде, произошедшем в августе 2019 года, когда Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms ("Опен армс").

Сальвини присутствовал на заседании суда и вновь выступил с утверждением, что действовал в интересах государства при согласии всего правительства. По его словам, он явится на процесс с высоко поднятой головой.

Бывшие союзники "Лиги" по правящей коалиции из "Движения "5 звезд", а также экс-премьер Джузеппе Конте отрицают, что высказывались за блокировку на море судов со спасенными мигрантами на борту.

Аналогичное дело было открыто против Сальвини прокуратурой другого сицилийского города — Катании. Окончательное решение о том, будет ли начат процесс, должно быть принято 14 мая.