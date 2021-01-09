Слушается дело судна Open Arms против Сальвини

Слушается дело судна Open Arms против СальвиниКомментарии
В Палермо началось предварительное слушание по делу судна Open Arms. Его фигурантом может стать бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Суд должен решить, придется ли лидеру партии "Лига" предстать перед ним за незаконное лишение свободы людей и невыполнение служебных обязанностей.
В августе 2019 года Сальвини, тогда глава МВД, почти три недели отказывал судну Open Arms с мигрантами на борту заходить в итальянские порты.
Сальвини озвучил свою линию защиты:
Судно Open Arms, спасшее в Средиземном море более сотни мигрантов, вопреки запрету входить в территориальные воды Италии доставило их к острову Лампедуза. Итальянские власти шесть дней запрещали пассажирам судна сходить на берег.
Если Сальвини будет предъявлено обвинение и он будет признан виновным, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за лишение свободы людей при отягчающих обстоятельствах (на борту были несовершеннолетние).
Следующие слушание назначено на 20 марта, чтобы у обеих сторон было достаточно времени для перевода предоставленных в суд документов.