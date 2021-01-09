Слушается дело судна Open Arms против Сальвини

В Палермо началось предварительное слушание по делу судна Open Arms. Его фигурантом может стать бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Суд должен решить, придется ли лидеру партии "Лига" предстать перед ним за незаконное лишение свободы людей и невыполнение служебных обязанностей.

В августе 2019 года Сальвини, тогда глава МВД, почти три недели отказывал судну Open Arms с мигрантами на борту заходить в итальянские порты.

Сальвини озвучил свою линию защиты:

Они сказали "нет" высадке на Мальте. Они отказали одному испанском порту, а потом и второму. Они сказали "нет" на предложение Испании - а судно испанское - прислать в Италию испанский военный корабль, чтобы забрать мигрантов и привезти их в Испанию. Тем самым судно Open Arms поставило под угрозу жизнь 147 мигрантов на борту... Маттео Сальвини лидер партии "Лига"

Судно Open Arms, спасшее в Средиземном море более сотни мигрантов, вопреки запрету входить в территориальные воды Италии доставило их к острову Лампедуза. Итальянские власти шесть дней запрещали пассажирам судна сходить на берег.

Если Сальвини будет предъявлено обвинение и он будет признан виновным, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за лишение свободы людей при отягчающих обстоятельствах (на борту были несовершеннолетние).

Следующие слушание назначено на 20 марта, чтобы у обеих сторон было достаточно времени для перевода предоставленных в суд документов.