Принц Филипп похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзоре

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

В траурной церемонии приняли участие сотни военных и члены королевской семьи.

Гроб с телом принца на специально модифицированной машине марки Land Rover Defender (принц Филипп принимал участие в дизайне кузова автомобиля) был перевезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия.

За гробом шли члены королевской семьи - дети и внуки. Сама королева Елизавета II, прибыла в часовню отдельно. По пути похоронного кортежа были выстроены представители королевского флота, королевских морских пехотинцев, гвардейских королевских полков Шотландии и королевских ВВС.

У часовни Святого Георгия гроб, покрытый личным штандартом герцога, встретили декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский.

После завершения минуты молчания в часовне началась панихида. Ее провели духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер.

Песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучали в ходе службы, выбирал лично Его Высочество, активно участвовавший в планировании своих похорон.

По окончании панихиды гроб с телом герцога был опущен в королевский склеп.