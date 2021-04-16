Сейсмоопасный Бухарест: как спасти людей от землетрясений?

Жители одного из домов в румынской столице Бухаресте получили от местных властей очень специфический "подарок" — комплект для выживания при землетрясении. В нем вода, медикаменты, маски, радио и даже свисток.

Построенное в 1934 году здание - одно из самых уязвимых в Бухаресте, который считают столицей ЕС с самым высоким сейсмическим риском. По оценке экспертов, в случае землетрясения магнитудой 6,0 или выше эти квартиры почти наверняка не выстоят.

Красные точки на карте Бухареста

В течение 21 года Виолета и Асаад неоднократно пытались укрепить конструкцию здания. Некоторые работы были начаты, но так и не закончены. С годами ситуация не улучшается.

Однажды произошло землетрясение сильнее обычного. Это было ночью. Владельцы, несколько владельцев квартир на 5-м и 6-м этажах этого дома, а также в соседних зданиях, мы помчались вниз в одних ночных рубашках и встретились на улице. Это на самом деле случилось с нами Виолета Хуссейн жительница "опасного" дома в Бухаресте

Сотни подобных зданий повышенной опасности разбросаны по столице Румынии. Они отмечены красными точками.

Неправительственная организация Make Better географа Богдана Судиту разработала онлайн-карту города с наиболее уязвимыми местами.

Карта зданий с высоким риском при землетрясении в Бухаресте Euronews - Make better

Некоторые заброшены; в других живут люди. Но все они очень опасны. Самое старое из них - конца XIX века. Оно пережило самые разные землетрясения: в 1940, 1977, 1986, 1990, 1991 и 1994 годах.

Среди тех землетрясений, одно - 1977 года – жители Бухареста вспоминают с дрожью.Магнитуда 7,2. Погибло около 1600 человек. Разрушено или повреждено около 33 000 строений. С тех пор было выполнено несколько работ по укреплению зданий.

В 317 зданиях, признанных особо опасными, проживает более 8000 человек. Если произойдет землетрясение, подобное тому - 4 марта 1977 года, мы можем начать подсчет жертв с 8000 человек Богдан Судиту профессор социальной географии, Университет Бухареста / соучредитель НПО Make Better

Беспомощность жителей - бездействие властей?

Время идет, а обеспокоенные владельцы и арендаторы чувствуют себя все более уязвимыми и беспомощными.

Состояние одного из домов в Бухаресте Euronews

Недостаток ресурсов, бюрократическая волокита, политическая борьба, коррупционные иски и сложные юридические вопросы удерживают ситуацию в тупике.

На данный момент у нас нет технических возможностей для решения проблемы. У нас нет ни требуемых юридических документов, ни денег, ни даже общей воли сохранить эти здания, защитить их владельцев и арендаторов Богдан Судиту профессор социальной географии, Университет Бухареста / соучредитель НПО Make Better

Министерство развития отказалось обсуждать с нами эти претензии. В мэрии Бухареста недавно назначенный глава управления по зданиям с высоким риском сообщил нам, что они активно обсуждают решения с правительством, Европейским союзом и международными банками.

Мэрия утверждает, что только что запустила 15 новых проектов укрепления зданий.

Впервые мы начали работу с Институтом национального наследия, с Техническим университетом, с Орденом архитекторов, с экспертами и профессионалами, с которыми мы можем разработать стратегию Эдмонд Никулушка глава управления по зданиям с высоким риском мэрии Бухареста

Прогноз землетрясений

Без видимых эффективных краткосрочных решений – тревожные взоры обращаются в сторону Национального сейсмического института.

Эксперты отслеживают сейсмическую активность с помощью данных в реальном времени из восьми обсерваторий по всей стране.

Директор института говорит, что никто не может предсказать, когда следующее сильное землетрясение обрушится на Бухарест. Но они могут в каком-то смысле смоделировать возможные последствия.

У нас есть специальное программное обеспечение, которое оценивает землетрясение. Каждая сейсмическая станция умеет опознавать подземные толчки; так мы можем оценить, насколько сильно землетрясение ощущалось в городе. Движение земли отражается на основании зданий. Благодаря этим параметрам землетрясения мы можем точно знать, каковы были последствия для конкретных зданий Константин Ионеску директор Национального сейсмического института

"Для волонтёров это обычная работа"

Зная об уязвимости Бухареста, пожарные, спасатели и волонтеры проходят соответствующие тренинги.

Обучение собак поиску людей под завалами Euronews

Неправительственная организация Clubul Caini Utilitari обучает 20 собак находить выживших под завалами. Этих четвероногих спасателей задействовали после недавнего землетрясения в Албании. Они всегда готовы помочь.

Мы опасаемся лишь того, что наши (собаки и люди) волонтеры сами окажутся под завалами. Это главное, что нас беспокоит. Во всех остальных случаях для них это обычная работа. Для нас, тренеров, волонтеров, кинологов, главной задачей будет сохранить это единство и быть готовыми помочь в любую минуту. Потому что большее из того, что мы увидим, будет нам уже знакомо, и мы будем эмоционально заряжены. Надеюсь, мы сможем применить на практике те навыки, которые мы получили за все эти годы Влад Попеску кинолог

Тонкости покупки недвижимости в Бухаресте

Одно из зданий наглядно показывает, что худшего сценария можно избежать и профилактические решения существуют.

Сильно поврежденное во время землетрясения 1977 года оно было полностью укреплено сталебетонными конструкциями снаружи и изнутри.

Пример укрепления здания на случай землетрясения в Бухаресте Euronews

Владельцы платили пропорционально площади своих квартир; счет составил около 500 евро за квадратный метр.

Кристина купила эту квартиру уже после того, как работы по укреплению были проведены.

Перед покупкой квартиры мы провели несколько тестов. Мы вызвали инженера-строителя, который приехал и все осмотрел. Мы спросили подрядчика, как все было сделано, попросили показать документы. И только после этого мы решились на покупку. И да, мы чувствуем себя в безопасности. С тех пор, как мы живем здесь, мы пережили только одно землетрясение. И все прошло не так уж плохо Кристина Иордаше жительница Бухареста

Это пример, который, как надеются в Румынии, получит широкое распространение. По некоторым оценкам, более 35% из 8,5 миллионов жилых площадей в Румынии находятся в запущенном состоянии.