Сейсмоопасный Бухарест: как спасти людей от землетрясений?
Жители одного из домов в румынской столице Бухаресте получили от местных властей очень специфический "подарок" — комплект для выживания при землетрясении. В нем вода, медикаменты, маски, радио и даже свисток.
Построенное в 1934 году здание - одно из самых уязвимых в Бухаресте, который считают столицей ЕС с самым высоким сейсмическим риском. По оценке экспертов, в случае землетрясения магнитудой 6,0 или выше эти квартиры почти наверняка не выстоят.
Красные точки на карте Бухареста
В течение 21 года Виолета и Асаад неоднократно пытались укрепить конструкцию здания. Некоторые работы были начаты, но так и не закончены. С годами ситуация не улучшается.
Сотни подобных зданий повышенной опасности разбросаны по столице Румынии. Они отмечены красными точками.
Неправительственная организация Make Better географа Богдана Судиту разработала онлайн-карту города с наиболее уязвимыми местами.
Некоторые заброшены; в других живут люди. Но все они очень опасны. Самое старое из них - конца XIX века. Оно пережило самые разные землетрясения: в 1940, 1977, 1986, 1990, 1991 и 1994 годах.
Среди тех землетрясений, одно - 1977 года – жители Бухареста вспоминают с дрожью.Магнитуда 7,2. Погибло около 1600 человек. Разрушено или повреждено около 33 000 строений. С тех пор было выполнено несколько работ по укреплению зданий.
Беспомощность жителей - бездействие властей?
Время идет, а обеспокоенные владельцы и арендаторы чувствуют себя все более уязвимыми и беспомощными.
Недостаток ресурсов, бюрократическая волокита, политическая борьба, коррупционные иски и сложные юридические вопросы удерживают ситуацию в тупике.
Министерство развития отказалось обсуждать с нами эти претензии. В мэрии Бухареста недавно назначенный глава управления по зданиям с высоким риском сообщил нам, что они активно обсуждают решения с правительством, Европейским союзом и международными банками.
Мэрия утверждает, что только что запустила 15 новых проектов укрепления зданий.
Прогноз землетрясений
Без видимых эффективных краткосрочных решений – тревожные взоры обращаются в сторону Национального сейсмического института.
Эксперты отслеживают сейсмическую активность с помощью данных в реальном времени из восьми обсерваторий по всей стране.
Директор института говорит, что никто не может предсказать, когда следующее сильное землетрясение обрушится на Бухарест. Но они могут в каком-то смысле смоделировать возможные последствия.
"Для волонтёров это обычная работа"
Зная об уязвимости Бухареста, пожарные, спасатели и волонтеры проходят соответствующие тренинги.
Неправительственная организация Clubul Caini Utilitari обучает 20 собак находить выживших под завалами. Этих четвероногих спасателей задействовали после недавнего землетрясения в Албании. Они всегда готовы помочь.
Тонкости покупки недвижимости в Бухаресте
Одно из зданий наглядно показывает, что худшего сценария можно избежать и профилактические решения существуют.
Сильно поврежденное во время землетрясения 1977 года оно было полностью укреплено сталебетонными конструкциями снаружи и изнутри.
Владельцы платили пропорционально площади своих квартир; счет составил около 500 евро за квадратный метр.
Кристина купила эту квартиру уже после того, как работы по укреплению были проведены.
Это пример, который, как надеются в Румынии, получит широкое распространение. По некоторым оценкам, более 35% из 8,5 миллионов жилых площадей в Румынии находятся в запущенном состоянии.