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Италия

В Риме протестуют сотрудники похоронного бюро

 Ирина Александрова
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В Риме протестуют сотрудники похоронного бюро
Авторское право  via AFP video
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"Приносим свои извинения, но нам не позволяют хоронить ваших близких". С таким обращением к жителям Вечного города выступили сотрудники римского похоронного бюро. Профсоюзные активисты устроили акцию протеста в центре Рима.

По словам демонстрантов, сейчас, семьям, переживающим скорбное событие, приходится подолгу ждать назначения даты и времени кремации и захоронения праха. Работа кладбищ нарушена.

Участники манифестации потребовали от городских властей принять срочные меры для обеспечения нормального функционирования сферы предоставления ритуальных услуг.