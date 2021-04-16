В Риме протестуют сотрудники похоронного бюро

"Приносим свои извинения, но нам не позволяют хоронить ваших близких". С таким обращением к жителям Вечного города выступили сотрудники римского похоронного бюро. Профсоюзные активисты устроили акцию протеста в центре Рима.

По словам демонстрантов, сейчас, семьям, переживающим скорбное событие, приходится подолгу ждать назначения даты и времени кремации и захоронения праха. Работа кладбищ нарушена.

Участники манифестации потребовали от городских властей принять срочные меры для обеспечения нормального функционирования сферы предоставления ритуальных услуг.