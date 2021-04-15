Парк военных трофеев в Баку: неоднозначная реакция мирового сообщества

Открытие в Баку Парка военных трофеев вызвало неоднозначную реакцию за границей. Возмутились выставкой, посвященной военным действиям в Нагорном Карабахе, где среди более 300 экспонатов представлены образцы тяжелой техники, каски солдат и куклы, изображающие армянских военнослужащих, европейские депутаты.

Так, член Европарламента, грек Никос Андрулакис назвал экспозицию "мемориалом варварства", который "оскорбляет память армянских солдат", и призвал международные организации отреагировать на "средневековые обычаи, которые позорят человечество". Другой депутат Лукас Фурлас обратился в Европейскую Комиссию с требованием "принять меры в связи с неприемлемым «парком трофеев»", поскольку его появление "не способствуют миру и доверию в регионе".

Раскритиковала экспозицию и депутат Национального собрания Франции, член партии "Вперёд, Республика!" Александра Луи. Она назвала открытие Парка "позором" и заявила, что "режим, который видит за смертью людей, прежде всего, победу, никогда не станет демократией". Она напомнила, что до сих пор многие военнослужащие Армении не вернулись на родину. Обмен пленными, а также телами погибших зафиксирован в трехстороннем мирном соглашении от 10 ноября 2020 года. Официальный Ереван утверждает, что вернул всех азербайджанских пленных Баку, а более сотни армян до сих пор в плену.

В Армянском Национальном Комитете Америки также выразили протест. "Парадные шлемы погибших армян и демонстрация гротескных карикатур на умирающих солдат - лишь "общепринятая практика" для самых отвратительных режимов геноцида", - заявил представитель организации Алекс Галицкий.

"Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", - заявляют в армянском МИД. Омбудсмен Арман Татоян назвал выставку "свидетельством азербайджанской государственной политики геноцида и ненависти к армянам", в частности, отметив манекены служащих армянских вооруженных сил, которые, по его словам, "до единого представлены в виде, унижающем человеческое достоинство".

"Как это принято в мировой практике, мы имеем право увековечить эту славную Победу посредством парадов, парков, музеев и другими способами. Что касается демонстрации в парке манекенов армянских военнослужащих, принимавших участие в войне, то такая практика существует в военных музеях многих стран мира. Послание этого парка и представленных здесь композиций однозначно: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации – это торжество международного права", - отвечают на критику в МИД Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, которому был вручен билет первого посетителя, обратил внимание на щит, изготовленный из номерных знаков военных грузовиков, захваченных "на освобожденных от оккупации землях". В своей речи глава республики отметил, что не его соотечественники придумали подобную композицию первыми. По его словам, после первой Карабахской войны "армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях и изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков" и что "по существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана".

Парламентарий Рази Нуруллаев заявил в своем Twitter, что проект "информирует о военных преступлениях Еревана против азербайджанских гражданских лиц". "Справедливость, вот в чем более всего нуждается человечество", - отметил в свою очередь Эмин Асланов из Постоянного представительства республики при Отделении ООН в Женеве, уточнивший, что парк представляет доказательства 30-летней агрессии против Азербайджана и его народа.

Одними из первых посетителями стали участники международной конференции "Новое видение Южного Кавказа: постконфликтное развитие и сотрудничество", которая состоялась 13 апреля в университет АДА.

Ранее часть будущих экспонатов продемонстрировали на параде Победы в Баку 10 декабря 2020 года. Тогда на нем в качестве почетного гостя присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.