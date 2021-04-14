Швеция приостанавливает вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

Управление здравоохранения Швеции приостанавливает вакцинацию препаратом Janssen компании Johnson & Johnson против коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

«Американский производитель приостановил поставки вакцины Janssen в Европу. На сегодняшний день в Швецию доставлена 31 тыс. доз, но ни одна из них не распределяется для вакцинации. Шведское управление здравоохранения в настоящее время ожидает результатов текущего расследования Европейского агентства лекарственных средств в отношении безопасности [препарата]. До тех пор не рекомендуется использовать дозы вакцины», — отмечено в сообщении.

В настоящее время ведомство не может точно спрогнозировать, когда появятся новые рекомендации о препарате. Управление также изучает вопрос о том, следует ли установить рекомендации по возрасту для вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. В настоящее время прививки этой вакциной делают людям старше 65 лет.

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки вакцины в связи с выявлением побочных эффектов после вакцинации. СМИ сообщают о случаях образования «необычных тромбов» после прививок этим препаратом.

Ранее в среду управление здравоохранения Дании окончательно исключило британо-шведскую вакцину AstraZeneca из календаря вакцинации от коронавируса. В официальном сообщении на сайте ведомства сказано, что это связано с редкими, но смертельно опасными побочными эффектами, такими, как образование тромбов, кровоизлияния и пониженный уровень тромбоцитов.

Ни одного случая возникновения тромбов после вакцинации от коронавируса «Спутником V» в России не выявлено. Об этом сообщила в среду журналистам глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, отметив, что это связано в том числе с многостадийной очисткой препарата.

Разработчик «Спутника V», Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, готов поделиться технологиями очистки при производстве вакцин с другими производителями для минимизации побочных эффектов. Об этом говорится в заявлении центра.