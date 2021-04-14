Новые протесты в Миннеаполисе

Сотни протестующих в пригороде Миннеаполиса проигнорировали объявленный комендантский час и вновь собрались у полицейского участка Brooklyn Center. Расстрел полицией 20-летнего афроамериканца Даунта Райта вызвали новую волну возмущения в городе, где еще продолжается суд над экс-полицейским Дереком Шовином, обвиняемом в убийстве другого афроамериканца Джорджа Флойда.

Офицер полиции Ким Поттер и ей начальник Тим Гэннон подали в отставку, но напряжённость не спадает. Полиция объясняет произошедшее трагической ошибкой, утверждая, что Поттер собралась задействовать против Райта, находившегося в автомобиле, электрошокер, но случайно выхватила пистолет.

На видеокадрах, снятых камерой, слышно, как она кричит: "Электрошокер!" Но семья Даунта Райта и поддерживающие их протестующие считают, что это не может служить оправданием и обвиняют полицию в расовой дискриминации. .

11 апреля машину Райта остановили из-за просроченной регистрации. В базе данных полицейские обнаружили, что водитель находится в розыске за незаконное владение оружием, и попытались его арестовать. Райт оказал сопротивление; пытаясь обезвредить его, женщина-полицейский выхватила пистолет. По словам судмедэксперта, арестованный скончался от огнестрельного ранения в грудь. Через несколько часов после того, как стало известно об инциденте, в Миннеаполисе начались протесты и беспорядки.

Решение о том, предъявят ли обвинение Ким Поттер, ожидается в ближайшее время.