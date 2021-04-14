Свои войска из Афганистана вместе с Соединёнными Штатами их европейские союзники по НАТО выведут в текущем году. После того, как президент США Джо Байден заявил, что к 11 сентября американские военные покинут Афганистан, министр обороны Германии подтвердила, что страны ЕС будут действовать синхронно: «Мы всегда говорили: вместе заходим, вместе выходим»

Сейчас в Афганистане находятся около 2,5 тысяч американских военнослужащих. Десять лет назад, на пике боевых действий, их число превышало 100 тысяч. О дальнейших перспективах рассуждает Джейми Ши, бывший заместитель помощника генсека НАТО:

– Талибы сейчас не способны победить афганскую национальную армию, хорошо обученную НАТО и Соединёнными Штатами, и это позитивный момент. Но они могут совершать убийства отдельных судей, журналистов, работников правоохранительных органов и так далее, пытаясь ликвидировать будущую афганскую элиту, то есть они, конечно, представляют угрозу. Но при этом и нахождение там американских войск, войск НАТО, в течение 20 лет после 11 сентября, не стало решением в плане продвижения процесса мирного урегулирования.

В руководстве движения «Талибан» планы США вызвали недовольство. Талибы настаивают на соблюдении соглашения, заключённого в Дохе с представителями администрации бывшего президента Дональда Трампа, согласно которому предполагалось вывести иностранные войска из Афганистана до 1 мая этого года.