Несправедливое распределение вакцин в мире

В ООН указали на крайне несправедливое распространение вакцин от COVID-19 в мире. В 30 государствах вакцинация еще не началась, включая многие страны африканского континента.

Более 87% доз пришлось на страны с высокими и средними доходами, тогда как государства с низкими доходами получили всего 0,2%.

По оценкам экспертов, если темпы останутся прежними, то коллективный иммунитет человечество приобретет не ранее чем через четыре с половиной года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил: "Лишь на 10 стран по всему миру приходится около 75% глобальной вакцинации. Многим странам еще только предстоит начать вакцинацию сотрудников здравоохранения и наиболее уязвимых групп граждан. Глобальное неравенство в темпах иммунизации угрожает здоровью и благополучию всех. Этот вирус опасен, если не сдерживать его распространение".

В рамках международной программы COVAX ("Ковакс"), созданной при участии Всемирной организации здравоохранения , страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. К концу марта ожидалось распределить почти 100 млн доз, однако из-за сокращения рынка в том, что касается поставок, удалось распределить чуть более трети.

Цель COVAX — распределение к концу года по всему миру около 2,3 млрд доз вакцин.

Работу механизма осложняет и возникшее недоверие к препарату британско-шведской компании AstraZeneca, некоторые страны заявили, что опасаются ввозить его даже на безвозмездной основе.

При этом в ООН признают, что с начала пандемии ни один аспект международного сотрудничества не сработал так, как должен был.

Около 120 млн человек оказались в условиях крайней нищеты из-за кризиса.