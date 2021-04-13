ВОЗ: пандемия достигла критической точки
Три месяца самоизоляции и лондонцы, наконец, могут устроить себе шоппинг-терапию и выпить столь желанную пинту в пабе.
Пивные террасы, магазины и парикмахерские снова открыли свои двери в Англии, сделав первые осторожные шаги на пути к возвращению к нормальной жизни.
Сочетание быстрых темпов вакцинации и социальных ограничений позволило взять под контроль инфекцию и смертность от COVID-19.
Тем не менее премьер-министр Борис Джонсон призвал население к ответственности, в противном случае ослабление карантинных мер может привести к новому всплеску заражений.
В глобальном масштабе ВОЗ констатирует: пандемия достигла критической точки.
Но положительная тенденция все же есть. Нидерланды разрешили 200 (двум сотням) своих туристов выехать на греческий остров Родос для "экспериментального отдыха". При двух условиях: отрицательный тест на коронавирус и запрет покидать курорт.
Но в других странах Европы говорить об ослаблении ограничительных мер и планах на летний отдых пока рано.
Чешское правительство запретило собираться в компании более двух человек, а в Вене и в Нижней Австрии жесткий локдаун должен быть продлен до 2 мая.