Европол: организованная преступность наживается на пандемии

Организованная преступность представляет для Евросоюза как никогда большую угрозу. О таком своём выводе объявил в понедельник Европол. В докладе этого правоохранительного ведомства ЕС со штаб-квартирой в Гааге отмечается, что главным занятием 40% криминальных сетей до прошлого года был незаконный оборот наркотиков. Вспышка коронавируса расширила круг их деятельности.

“Преступники быстро приспособили свои нелегальные продукты и методы к нашествию COVID-19, - сказала исполнительный директор Европола Катрин Де Болле. - Используя страх и беспокойство европейцев, они и наживаются на нехватке некоторых жизненно важных товаров во время пандемии”.

Борьба с крупными группировками осложняется их транснациональной структурой: 70% преступных сетей действуют как минимум в трех разных странах.

Европол предупреждает европейцев о росте мошенничества в интернете, а также более традиционных преступлений против собственности. Ежегодно в ЕС совершается около миллиона квартирных краж со взломом.

Еще одна тревожная тенденция - всё более частое применение международными шайками насилия. Они также вовлечены в трансграничную коррупцию, криминализацию бизнеса и отмывание огромных сумм денег. Это задерживает выход Евросоюза из коронавирусного кризиса.

"За один год преступники заработали в ЕС почти 140 млрд евро грязных денег, а это 1% ВВП Евросоюза и больше, чем весь ВВП некоторых наших стран-членов, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Эти деньги, которые преступники используют для оплаты посредников, подставных лиц и киллеров, нужны нам на больницы, вакцины и восстановление".

На экономическом восстановлении ЕС организованная преступность также попытается нажиться, предупреждает Европол. Он призывает правительства усилить сотрудничество своих полицейские сил и судебных систем, улучшить обмен информацией.