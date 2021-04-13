Спасем продукты ради климата!

Треть продуктов питания, производимых в мире, выбрасывается, а их производство влияет на углеродный баланс. Необходимо изменение курса. В Европе проводится несколько кампаний по сокращению пищевых отходов. Давайте узнаем о некоторых из них.

Ханна - одна из тысячи активистов, занимающихся сокращением пищевых отходов в Германии.

Ханна Леглейтнер, глава компании Restlos Glücklich: "Сейчас я вам покажу, как готовить здоровую пищу не только для вас, но и для климата".

Около 1,3 миллиарда тонн производимых в мире продуктов питания выбрасывается. Пищевые отходы - глобальная проблема, и пандемический кризис усугубил ее. Она также оказывает негативное влияние на систему управления отходами, нарушает продовольственную безопасность, биоразнообразие и приводит к загрязнению природы.

Если бы продовольственные потери были страной, это был бы третий по величине источник выбросов парниковых газов в мире. Только в ЕС ежегодно образуется 88 миллионов тонн пищевых отходов, а связанные с ними расходы оцениваются в 143 миллиарда евро.

Еврокомиссия привержена достижению цели в области устойчивого развития по сокращению вдвое пищевых отходов на душу населения в сфере розничной торговли и потребления к 2030 году.

Еврокомиссия будет придерживаться своей стратегии "От фермы к вилке". Она включает юридически обязательные цели по сокращению пищевых отходов в ЕС к концу 2023 года, определенные относительно базового уровня, установленного после первого общеевропейского мониторинга уровней пищевых отходов, и пересмотр правил ЕС в отношении маркировки дат ("использовать до" и "срок годности") к концу 2022 года.

Поскольку пищевых отходов в разных регионах очень много, есть много способов с ними бороться. Ханна и Тереза работают в Restlos Glücklich, немецкой некоммерческой организации, выступающей за более устойчивое потребление продуктов питания. Они регулярно спасают продукты питания, срок годности которых близок к истечению или которые выглядят непривлекательными, используя их для образовательных проектов.

В своей штаб-квартире в Берлине они учат людей готовить хорошую и полезную еду благодаря восстановленной пище. Демонстрация того, как дать новый шанс "недооцененным" ингредиентам, это один из способов сократить количество пищевых отходов.

Ханна Леглейтнер:_ "По всей Германии ежегодно выбрасывается 18 миллионов тонн продуктов питания. Это полный абсурд. Мы проводим кампанию за повторное использование этих продуктов, за их возвращение в цепочку и за то, чтобы люди понимали, о чем идет речь, что это влияет на климат, когда мы выбрасываем столько еды каждый день"._

Сегодня они проводят кулинарный мастер-класс для своих подписчиков. Это онлайн-мероприятие также - часть #planetaryhealthchallenge, международной инициативы, направленной на повышение осведомленности об оптимальной диете для людей и планеты.

А сейчас давайте рассмотрим пример того, как вести бизнес, избегая пищевых отходов. Супермаркеты Sirplus в Берлине, продают продукты питания, которые выглядят непривлекательно, имеют неправильную маркировку, просрочены или близки к этому. Все они проверяются на предмет безопасности для употребления перед продажей в супермаркете или через Интернет.

Супермаркет также продает товары благотворительным организациям, управляющим центрами для беженцев и бесплатными столовыми, которым нужна дешевая еда. Продаваемые здесь продукты могут быть на 70% дешевле, чем в обычных супермаркетах.

Сюзанна Зандер, аутрич-менеджер, Sirplus:_ "Только в 2020 году мы смогли сэкономить 3,5 миллиона продуктов в Sirplus. Таким образом мы добиваемся того, чтобы эти продукты не выбрасывались, и мы также могли внести свой вклад в устойчивое развитие и сокращение выбросов парниковых газов"._

Вовлечение людей в экономию продуктов питания лежит в основе инициативы foodsharing.de, действующей в Германии и Австрии. Эта онлайн-платформа координирует волонтеров, которые собирают еще съедобные излишки у частных лиц, розничных продавцов и производителей и бесплатно распространяют их через общественные хранилища, как это в Берлине.

Катя Шиль, менеджер по коммуникациям foodsharing.de: "Это полностью открытое движение, к которому может присоединиться каждый. Для нас очень важно, что мы являемся движением, основанным на широком участии. У нас в Берлине более 10 тысяч активных участников".

Лена объяснила нам, что побудило ее стать волонтером и пользователем сети FoodSharing.

Лена Алекс, волонтер FoodSharing: "Я присоединилась к Foodsharing, потому что считаю, что слишком много съедобной пищи выбрасывается. И я хочу что-то с этим сделать, поэтому я спасаю еду и сама также пользуюсь услугами дистрибьюторов. Я также хочу показать своему сыну, как бережно относиться к пищевым продуктам".

А теперь вернемся к Ханне и ее особенному рецепту ...

Ханна Леглейтнер: "Процесс защиты климата может быть просто восхитительным. Все это мы приготовили из спасенных продуктов. Это выглядит совершенно великолепно и прекрасно на вкус".