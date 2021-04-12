Культурный путь древних театров Эпира: новое дыхание Древней Греции

В регионе Эпир находятся 5 самых важных древних театров Греции. Некоторые из них известны, другие - нет.

Вот почему европейский проект направлен не только на реставрацию этих древних памятников, но и на объединение их с новой туристической тропой.

Маршрут включает в себя достопримечательности Додоны, Гитаны, Амбракии, Кассопе и римский амфитеатр Никополя.

С самого начала эти усилия были поддержаны и софинансированы Европейским Союзом. Реставрация памятников была одной из главных задач для ученых. Как и привлечение внимания к античным театрам.

Мы привыкли к тому, что археологические памятники - это обширные руины, которые еще нужно восстановить. Тем не менее, амфитеатры - это сооружения, которые имеют общественное значение. Древний театр можно использовать для преподавания театрального мастерства, для образовательного процесса, где люди взаимодействуют. Цель - не только найти, но и использовать. Это сложная задача Георгиос Смирис архитектор, инженер, Университет Янины

Регион Эпир объединил свои усилия с ассоциацией Diazoma для запуска проекта под названием "Культурный путь древних театров Эпира".

#d_hub Το Diazoma υποστηρίζει, μέσω της νεοσύστατης θερμοκοιτίδας του "D-Hub", τους δύο νέους για τη χώρα θεσμούς, τα... Posted by Diazoma on Saturday, March 13, 2021

Длиной в 344 км маршрут проходит через 5 археологических памятников и охватывает 2500 лет истории. Бюджет проекта составляет 24 миллиона евро, 80% из которых финансируется за счет Региональной политики ЕС.

Цель - привлечь греческих и иностранных туристов, интересующихся археологией, историей и искусством. Но не только.

#ήπειρος Στη "δυσχείμερο" Δωδώνη έσπευδαν από πολύ παλιά, όχι μόνον Ηπειρώτες, αλλά και Αθηναίοι και Κορίνθιοι ακόμα και... Posted by Diazoma on Friday, December 18, 2020

Для поддержки проекта создан бизнес-кластер с участием отелей, ресторанов, туристических агентств и местных производителей.

Культурный путь станет успешным, если посетитель почувствует современную, повседневную культуру региона, который он посещает. У туриста должна быть возможность попробовать наше превосходное оливковое масло, мед, травы, которые в большом количестве растут в Эпире. Одним словом: испытать радушное и подлинное гостеприимство Эпира Никос Карабелас комитет мониторинга, "Культурный маршрут древних театром Эпира"

Этому региону есть что рассказать. Туристы, посещающие эти места, также смогут увидеть современное лицо Эпира. Османский замок Янины и музей серебряного дела - одни из достопримечательностей, которые стоит посетить.

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Культурный путь следует тенденциям на европейском и международном уровне. В наши дни посетитель хочет прийти и увидеть целостный и уникальный объект. Впечатляющие древние театры Эпира - это только начало. Это путешествие в прошлое, которое приведет вас к очаровательному и многогранному настоящему Эпира Георгия Кицаки историк, Агентство развития Эпира

Как только санитарная обстановка позволит, регион намерен запустить рекламную кампанию по привлечению туристов из европейских стран и со всего мира.