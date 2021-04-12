Культурный путь древних театров Эпира: новое дыхание Древней Греции
В регионе Эпир находятся 5 самых важных древних театров Греции. Некоторые из них известны, другие - нет.
Вот почему европейский проект направлен не только на реставрацию этих древних памятников, но и на объединение их с новой туристической тропой.
Маршрут включает в себя достопримечательности Додоны, Гитаны, Амбракии, Кассопе и римский амфитеатр Никополя.
С самого начала эти усилия были поддержаны и софинансированы Европейским Союзом. Реставрация памятников была одной из главных задач для ученых. Как и привлечение внимания к античным театрам.
Регион Эпир объединил свои усилия с ассоциацией Diazoma для запуска проекта под названием "Культурный путь древних театров Эпира".
Длиной в 344 км маршрут проходит через 5 археологических памятников и охватывает 2500 лет истории. Бюджет проекта составляет 24 миллиона евро, 80% из которых финансируется за счет Региональной политики ЕС.
Цель - привлечь греческих и иностранных туристов, интересующихся археологией, историей и искусством. Но не только.
Для поддержки проекта создан бизнес-кластер с участием отелей, ресторанов, туристических агентств и местных производителей.
Этому региону есть что рассказать. Туристы, посещающие эти места, также смогут увидеть современное лицо Эпира. Османский замок Янины и музей серебряного дела - одни из достопримечательностей, которые стоит посетить.
Как только санитарная обстановка позволит, регион намерен запустить рекламную кампанию по привлечению туристов из европейских стран и со всего мира.