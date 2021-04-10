Салют в честь принца Филиппа

Орудийные салюты прогремели в Соединенном Королевстве и в странах Содружества. Так почтили память герцога Эдинбургского Филиппа, скончавшегося 9 апреля. 41 холостой залп по одному в минуту, был дан из пушек в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и других городах, на военных базах и кораблях. В годы Второй мировой войны будущий супруг королевы Елизаветы II служил в британских ВМС.

В субботу люди оставляли цветы возле Букингемского дворца и Виндзорского замка, несмотря на призывы властей и королевской семьи воздержаться от собраний из-за коронавирусной пандемии.

Мелисса Брэди-Дант: "Почему я пришла сюда? Понимаете, они были женаты более семидесяти лет. Принц много сделал для своей страны. У него была прекрасная внешность, и он был очень позитивным человеком. Я думаю, на его долю выпало много стрессовых ситуаций и беспокойства. И еще я полагаю, что принц Филипп оказывал огромную поддержку Ее Величеству".

В субботу принцы Эндрю и Эдвард посетили свою мать королеву Елизавету II в Виндзорском замке. В пятницу визит монарху нанес наследник престола принц Чарльз. К королевской резиденции в Виндзоре приходят местные жители.

Сара Стэнфорт: "Я - учительница. Мой муж в свое время участвовал в одной из молодежных программ, основанных герцогом Эдинбургским. Все, что он делал в прошлом, в том числе для молодых людей, останется в памяти".

В связи с кончиной принца Филиппа, который не дожил до своего столетнего юбилея два месяца и один день, в Великобритании объявлен траур, приспущены государственные флаги. Как сообщила Геральдическая палата, похороны пройдут в часовне Святого Георгия; до этого тело принца останется в Виндзорском дворце под Лондоном. Из-за пандемии коронавируса в процесс траурной церемонии будут внесены изменения.