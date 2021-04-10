Сотрудники Amazon в Бессемере проголосовали против создания профсоюза

Большинство складских рабочих комплекса компании Amazon, расположенного в городе Бессемер (штат Алабама, США), проголосовали против создания профсоюза. Таким образом, победу в агрессивной кампании по вопросу формирования объединения трудящихся, одержало руководство Amazon. Стюарт Аппельбаум, президент Союза розничных, оптовых и универсальных магазинов, прокомментировал итоги голосования.

Стюарт Аппельбаум, глава RWDSU: "Люди не должны считать, что данные результаты говорят о согласии сотрудников компании с условиями труда и отношением руководства к работникам Amazon. Скорее наоборот, эти результаты демонстрируют мощное воздействие менеджеров на участников голосования. Речь идет о запугивании трудящихся".

В профсоюзе розничных, оптовых и универсальных магазинов заявили, что руководство компании оказывало влияние на процесс голосования и распространяло ложную информацию о профессиональных объединениях и их целях во время собраний сотрудников Amazon.

Лавонетт Стоукс, сотрудница Amazon: "Я и так знала, кто и на какой должности находится в системе управления, знала какова их заработанная плата. Все это было общеизвестно, так что профсоюзы - не то, что нам нужно".

В Amazon не видели необходимости создания профсоюзов. Руководство подчеркивало, что средняя зарплата сотрудников склада в Бессемере в два раза превышает минимальную оплату труда в штате Алабама. Менеджмент так же указывает, что у сотрудников фирмы есть льготы, например, медицинская страховка.