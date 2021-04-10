Компания Alibaba заплатит огромный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на более чем 18 миллиардов юаней - 2 миллиарда 78 миллионов в пересчете на доллары США. Это стало крупнейшим подобным взысканием в истории страны. Причина - антимонопольные нарушения.

Согласно заявлению регулятора, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора", что "негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции".

В самой компании признали правильность решения властей КНР. "Мы провели самооценку наших внутренних систем и внесли в них улучшения, обеспечивая стабильную работу нашего бизнеса", - отметило руководство.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок.