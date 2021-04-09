Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

"С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского", - указано в сообщении.

16 марта герцог Эдинбургский Филип был выписан из больницы, где он провел месяц. Супруг королевы был госпитализирован 16 февраля по совету врачей в связи с недомоганием. Впоследствии во дворце подтвердили, что у него обнаружена не связанная с коронавирусом инфекция. 1 марта он был переведен в больницу святого Варфоломея в лондонском Сити, в которой обслуживают членов королевской фамилии, в том числе Елизавету II. 3 марта герцог перенес там кардиологическую процедуру в связи с заболеванием сердца, а затем вернулся в больницу Эдуарда VII для отдыха и восстановления сил. В общей сложности он провел в обеих больницах 28 ночей. Прежде супругу Ее Величества никогда не требовалась столь продолжительная госпитализация.

В 2011 году герцог Эдинбургский, который дольше всех в британской истории являлся принцем-консортом - супругом правящей королевы, был в срочном порядке госпитализирован в больницу Кембриджшира из-за болей в груди. Врачи выяснили, что у 90-летнего члена королевской семьи произошла закупорка коронарной артерии. Эту проблему врачи решили при помощи стентирования - малотравматичной операции, при которой в пораженный участок вводится тонкая металлическая трубка. Тогда он оставался в больнице 17 ночей.