Европа: COVID-19 и беженцы

В Боснии и Румынии растет число случаев заражения коронавирусом среди беженцев, которые живут в лагерях по приему мигрантов. В Боснии очередная вспышка инфекции - стала самой крупной за последнее время. Несколько центров местные власти были вынуждены закрыть на карантин. За минувшие две недели только в одном лагере COVID-19 заболели 147 человек. Ограничительные меры стали причиной напряженности: ранее на этой неделе около 50 мигрантов, у которых подозревали наличие инфекции, бежали из лагеря на северо-западе Боснии.

Нермина Джемалович, министр здравоохранения Унско-Санского кантона: "Нас это очень беспокоит. За пределами лагеря находится множество мигрантов, инфицированных коронавирусом. Мы не можем наблюдать за ними с медицинской точки зрения и нести за них ответственность. Но мы должны понимать, что эти люди представляют собой непосредственную опасность для общественного здоровья кантона".

Более 6000 мигрантов живут в центрах по приему беженцев в Боснии. Большинство из них хотели бы добраться до соседней Хорватии. Есть и те, кто спит в заброшенных домах или палаточных городках, установленных вдоль границы с Хорватией.

В румынском городе Тимишоара закрыли расположенный в местной школе-интернате карантинный центр после того, как у 17 человек был обнаружен коронавирус. Одного человека госпитализировали. Между тем каждый день сюда прибывают новые мигранты. Их нужно изолировать, поскольку они приходят из районов с высоким уровнем заражения коронавирусом. Где разместят этих людей неизвестно; власти заявляют, что мест для них нет. За четыре месяца через этот карантинный центр прошли более 2300 мигрантов. После периода изоляции судьбой беженцев занимается Генеральная инспекция по вопросам миграции.