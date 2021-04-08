Польша укрепляет оборону на востоке

Укрепление на восточном фланге НАТО. В Минобороны Польши объявили о том, что новая 18-я дивизия регулярной армии страны, развернутая на границе с Украиной и Беларусью, будет преведена в боевую готовность в этом году.

Её миссия - оборона восточных рубежей Польши и Североатлантического альянса.

Соединение включает танковую, стрелковую и механизированную бригады. Скоро туда войдут зенитный и артиллерийский полки, разведывательный дивизион.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши: "18-я механизированная дивизия нужна для сдерживания. Мы знаем, что происходит на нашей восточной границе, на украино-российской границе. На востоке Республики Польша и должно быть безопасно. Эту задачу выполняет 18-я дивизия".

Новость появилась на фоне сообщений о том, что Россия стягивает войска на границу с Украиной. Кремль заверяет, что переброска военных в южные регионы страны ни для кого не представляет угрозы.