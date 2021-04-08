Голландский сухогруз взяли на буксир

У берегов Норвегии продолжается операция по спасению голландского грузового судна Eemslift Hendrika, дрейфующего в Северном море. В четверг сухогруз удалось взять на буксир. Ожидается, что его доставят в порт Олессуна. В операции задействованы два буксировочных катера и судно норвежской береговой охраны. Накануне работы пришлось отложить из-за сложных погодных условий и высоких волн.

Eemslift Hendrika терпит бедствие с понедельника. Судно потеряло управление после отказа двигателя. Из-за смещения груза его корпус сильно накренился. Но впоследствии, благодаря тому, что один из находившихся на палубе катеров, соскользнул в воду, сухогруз обрел устойчивость.

Операция по спасению двенадцати членов экипажа во вторник прошла успешно. На сухогрузе - около 350 тонн мазута и 50 тонн дизельного топлива. Эксперты высказывали опасения, что судно может затонуть или разбиться о берег, что вызовет разлив нефти. На этот случай норвежские власти приняли меры предосторожности и мобилизовали средства, необходимые для устранения возможной аварии.