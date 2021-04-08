Евросоюз внедряет "светофор" для пищевых продуктов

В Евросоюзе вводится система маркировки пищевых продуктов Nutri-Score, что означает "рейтинг питательности". Наивысшая оценка - зелёный цвет и буква А - даётся самой полезной еде. А красным и буквой Е помечается наименее здоровая.

Но некоторые депутаты Европарламента ставят под сомнение измерение качества. Так, многие элементы средиземноморской диеты получают низкую оценку.

"Мы в Европарламенте добиваемся того, чтобы из рейтинга Nutri-Score были исключены моно-ингредиенты, такие как оливковое масло, мед, ветчина, - сказал испанский депутат Адриан Васкес. - Это продукты с защищённым местом происхождения и защищенным географическим указанием. Они признаны обществом и правительствами как первоклассные и представляющие облик многих стран-членов ".

Новая система маркировки с пятизначной шкалой была создана во Франции, сейчас её рекомендуют использовать только в шести странах. Но в следующем году цвета и буквы могут появиться на упаковках еды по всему Евросоюзу.

«Nutri-Score одновременно учитывает неблагоприятные и благоприятные элементы, обеспечивая сбалансированное питание, - сказал создатель рейтинга, профессор из Парижа Серж Эркбер. - С одной стороны, плохими элементами являются: соль, калории, насыщенные жиры и сахар. С другой стороны, хорошие ингредиенты - это фрукты, овощи, волокна, белки и следы оливкового, рапсового или орехового масла. При учёте этих положительных и отрицательных элементов мы получаем глобальную оценку, которая в очень простой форме информирует потребителя о питательных качествах продуктов питания ».

Цель этого нововведения - снизить уровень рак, диабета, ожирения, сердечных и других заболеваний, вызванными неправильным питанием. Но сторонники средиземноморской диеты, которая долгое время считалась залогом долгой жизни, опасаются, что это нанесет ущерб репутации их любимых продуктов и экономике их стран.