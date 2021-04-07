Десятки пожизненных сроков за попытку переворота

Cуд в Анкаре вынес десятки пожизненных приговоров по обвинению в причастности в попытке военного переворота 2016 года. Это масштабное дело — одно из сотен, по которым проходят подозреваемые в связях с движением исламского проповедника Фетхуллах Гюлена. Власти Турции обвиняют его в подготовке переворота.

На данном процессе суд рассмотрел обвинения против 497 человек. 32 приговорены к пожизненному тюремному сроку, 106 обвиняемых проведут в заключении от 6 до 16 лет , еще один — 61 год. Другие были оправданы, либо избежали наказания в виде лишения свободы.

За время расследования путча в Турции были арестованы около 80 тысяч человек, еще около 150 тысяч были уволены или отстранены от службы.