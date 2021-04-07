Голландский сухогруз спасти пока не удалось

Операция по спасению голландского грузового судна Eemslift Hendrika, дрейфующего в Северном море, отложена из-за плохих погодных условий. Норвежская береговая охрана и голландская спасательная компания решили повторить попытку отбуксировать сухогруз в четверг.

К судну, которое с понедельника терпит бедствие и находится на расстоянии около 70 морских миль от норвежского города Олесунна, на вертолете доставят спасателей для прокладки тросов. До сих пор этому препятствовали высокие волны.

Судно потеряло управление после отказа двигателя. Из-за смещения груза его корпус сильно накренился. Операция по спасению двенадцати членов экипажа накануне прошла успешно.

Ханс Петтер Мортенсхольм, Норвежская прибрежная администрация: "Самая большая проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что судно может либо затонуть, либо удариться о берег, из-за чего произойдет разлив нефтепродуктов, находящихся на борту".

На судне - около 350 тонн мазута и 50 тонн дизельного топлива. В среду, благодаря тому, что один из находившихся на палубе катеров, соскользнул в воду, сухогруз обрел устойчивость. Погода немного улучшилась, но волны по-прежнему достигают шести-восьми метров в высоту.