Сбрасывать ли Евросоюзу глобальные цепи?

Пандемия коронавируса и временное перекрытие Суэцкого канала оказали неожиданно большое влияние на международную торговлю. В некоторых случаях срыв поставок одной комплектующей детали не позволял выпустить конечное изделие. В странах Евросоюза возникли нехватки медицинских товаров и микросхем зарубежного производства. Особенно велика оказалась зависимость от Китая, на который приходится 22% всего европейского импорта.

Профессор глобализации Оксфордского университета Ян Голдин указывает на изъяны всей торговой системы:

"Есть много проблем. Слишком длинными оказались цепочки поставок. Разрыв какого-нибудь звена сильнее сказывается на последующем, и это вызывает каскадные шоки. Кроме того, мы видим последствия режима строгой экономии, который требовал поступления товара в последний момент. Но фабриках, в магазинах, в больницах перестали делать запасы впрок. Это привело к большей уязвимости, гораздо меньшей устойчивости".

Но международные цепочки поставок погут превращаться в национальные по мере де-глобализации, признаками которой стали «брексит», американский протекционазм и неудачи некоторых торговых блоков.

Либеральный евродепутат из Нидерландов Самира Рафаэла считает, что Евросоюз слишком интегрирован в мировое хозяйство:

«Мы становимся всё более зависимыми от глобальных производственных цепочек. Нам нужно изменить такую тенденцию и решить, что делать дальше. Приведу конкретный пример, когда комплектующие поступают к нам прямо на сборку. Если мы не складируем их рядом с цехом или где-то неподалёку, то несём огромные потери в случае разрыва цепочки. Такое происходит всё чаще. Значит, нам нужно рассмотреть другие возможности, такие как производство на местном уровне ».

Брюссель счиатет нужным сохранение взаимосвязанности стран-членов Евросоюза, развитие его сотрудничества с внешними партнёрами и дальнейшее извлечение выгод из глобализации.

«Зелёный» евродепутат из Бельгии Саския Брикмонт надеется, что это поможет улучшить социальные условия и спасти климат на планете:

«Я призываю не остановить международную торговлю, а сделать её более согласованной, уменьшить её негативное влияние на социальную сферу и окружающую среду. Наши торговые соглашения должны предусматривать очень четкие обязательства со стороны наших экономических партнеров. Нужно добиться от них соблюдания прав трудящихся, выполнения экологических требований, а также общих правил, чтобы для всех имелись одинаковые нормы ».

Тем временем, в сельском хозяйстве самого Евросоюза внедряются программы выращивания и потребления продуктов питания в местном масштабе, а в промышленность переходит на производство замкнутого цикла. Брюссель намерен использовать этот опыт для защиты от последствий новых глобальных бедствий, если они произойдут.