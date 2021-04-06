Процесс над соперником Лукашенко

Экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико заявил во вторник в суде, что считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и политически мотивированными, и отказался давать показания, подчеркнув, что целью процесса является не установление вины, а обоснование его отстранения от участия в политическом процессе.

Бабарико вспомнил ход предвыборной кампании, где его считали главным соперником Александра Лукашенко, отметив, что банк много раз проходил проверки - внутренние и внешние. Он считает, что бывшие коллеги его оговорили под давлением в СИЗО КГБ.

Бабарико утверждает, что не виновен и никогда не брал взяток.

Он сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Беларуси. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был, а оказался под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.