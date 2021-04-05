Эксперты рассказали, почему виноделы выдерживают бутылки в морских погребах

Пыльные подвалы, естественные пещеры, а теперь и морские глубины. Все больше производителей вина, и не только в странах Старого Света, выдерживают бутылки со своей продукцией в погребах под водой. Секрет правильного старения вина - постоянство. Море предлагает необходимые условия: темноту, нужные давление и температуру. По мнению экспертов, данный способ выдержки вина дает интересные результаты, в том числе улучшает органолептические характеристики.

Марк O'Нил, сомелье: "Одна из особенностей вин, выдержанных под водой, заключается в том, что они по-другому вызревают. Некоторые вина эволюционируют довольно быстро, но при этом танины и соответственно вкус, становятся мягче, ощущается тонкое послевкусие напитка. Однако такой результат получается не всегда. Есть вина, с которыми подобного не происходит. В общем, в этом плане еще предстоит провести много научных исследований, но для винодельческой отрасли это хорошо. Это интересный способ попробовать что-то новое".

Станут ли морские винные погреба нормой в винодельческой индустрии, сказать сложно. У подводного старения вина есть свои недостатки. Данный способ выдержки требует большой дополнительной работы , в частности привлечение дайверов. Это отражается на цене продукта: бутылка "морского" вина обойдется покупателю в три-четыре раза дороже обычной. Кроме того, существует риск повреждения, или загрязнения бутылок.