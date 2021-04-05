"Вакцинным паспортам" быть!

Идея разрешить посещать пабы лишь при наличии так называемого "вакцинного паспорта" в итоге властями Британии отброшена, а вот для того, чтобы сходить на стадион или на концерт, подобным документом придется запастись.

Официально об этом глава кабинета министров Джонсон должен заявить в понедельник. Предполагается, что возобновление спортивных состязаний с участием зрителей начнется 15 мая.

Правительство считает, что лишь так можно гарантировать санитарную безопасность и препятствовать возникновению новых очагов заражения.

В субботу Борис Джонсон объявил, что обе дозы вакцины получены пятью миллионами жителей королевства, и поблагодарил всех за работу и за следование правилам.

Что касается управляющих театральными и концертными помещениями, то им предстоят новые траты, связанные с проверкой систем вентиляции, и если существует необходимость, с ее заменой.

Поэтапное ослабление ограничений продолжится весь текущий месяц, и их график связан с уровнем вакцинации прямой зависимостью.

Но не всем в Британии идея документов, в любом - бумажном или цифровом форматах - пришлась по душе, возражения касаются главным образом возможной дискриминации тех, кто не болел, или у кого нет антител, но кто по тем или иным причинам не может или не хочет делать прививку.

Тем временем в ЕС тоже работают над введением "вакцинных паспортов".

Впервые эта тема была поднята Грецией еще в январе, когда Афины направили в Брюссель запрос о принципах создания такого рода документа, чтобы иметь возможность принимать туристов в том числе и из стран, не входящих в сообщество. .